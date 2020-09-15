На Венере нашли газ фосфин — это один из индикаторов наличия жизни. Но пока рано радоваться
Группа астрономов из Кардиффского университета при помощи наземных телескопов обнаружила в атмосфере Венеры газ фосфин. Данный газ входит в число потенциальных биомаркеров — веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии живых организмов. Обсудили сенсационную новость с заведующим лабораторией метаболизма экстремофильных прокариот Института микробиологии ФИЦ биотехнологии РАН Ильей Кублановым и заведующим отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрием Вибе.
Фото на превью: NASA
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