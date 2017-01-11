Сколько FIFA заработает на реформе футбола.Алексей Андронов объясняет, зачем меняют правила чемпионата мира
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Главное
Новости
1:14
Глава ФБР рассказал о российских кибератаках на серверы Республиканской партии
0:38
Выдвинутый Трампом кандидат в госсекретари США оказался владельцем акций «Яндекса»
0:10
Члены Русского ПЕН-центра потребовали провести внеочередное собрание
Вчера
22:14
Умер биолог и политик Алексей Яблоков
21:36
При взрыве в Афганистане пострадал посол ОАЭ
20:42
Росгвардия опровергла намерение запретить травматическое оружие
20:22
Глава МИД Великобритании назвал очевидной причастность России к хакерским атакам
20:20
Полтавченко назвал «решенным» вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ
640 миллионов долларов — столько Международная федерация футбола, FIFA, заработает на реформе Чемпионата мира по футболу. Такие расчеты содержатся во внутренних документах, которые попали в распоряжение агентства Associated Press. Cегодня FIFA объявила об увеличении числа участников турнира с 32 до 48. В новом формате чемпионат будет проходить с 2026 года.
Спортивный обозреватель Дождя Алексей Андронов объясняет, как федерация реформирует футбол ради денег, и на что это повлияет.
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Полный текст доступен только нашим подписчикам
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
КомментарииСкрыть