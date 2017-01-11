Сколько FIFA заработает на реформе футбола.

640 миллионов долларов — столько Международная федерация футбола, FIFA, заработает на реформе Чемпионата мира по футболу. Такие расчеты содержатся во внутренних документах, которые попали в распоряжение агентства Associated Press. Cегодня FIFA объявила об увеличении числа участников турнира с 32 до 48. В новом формате чемпионат будет проходить с 2026 года.

Спортивный обозреватель Дождя Алексей Андронов объясняет, как федерация реформирует футбол ради денег, и на что это повлияет.