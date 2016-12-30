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Михаил Федотов: «Ситуации с притеснениями журналистов нужно доводить до конца».

Глава СПЧ о наказании для журналиста Дождя, снимавшего вырубку деревьев в Кусково
Вечернее шоу Здесь и сейчас
00:25, 30 декабря
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Ведущие:
Антон Желнов, Татьяна Арно
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В усадьбе Кусково на юге Москвы впервые с июня вновь начали рубить лес. Работы начались накануне поздно вечером. Полицейские, которые оцепили участок, в итоге задержали 11 активистов и корреспондента Дождя Василия Полонского, который снимал вырубку леса. Перовский районный суд Москвы оштрафовал его на 600 рублей.

Мы поговорили с главой СПЧ Михаилом Федотовым о том, получится ли обжаловать это решение.

Фото: РИА Новости

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