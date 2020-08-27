Прием беженцев и обвинения в попытке аннексии. Как Польша стала новым врагом Лукашенко

Евросоюз продолжает обдумывать введение санкций против Беларуси. 27 августа главы МИД 27 стран, входящих в ЕС, начали совместные переговоры в Берлине, на которых, в том числе, обсудят введение санкций в отношении примерно 20 человек, которые ответственны за силовые разгоны протестов в Беларуси. В случае их введения этим людям будет запрещен въезд в ЕС, а их европейские активы, если они есть, заморозят. Польша тем временем открыла границу для пострадавших «от репрессий» граждан Беларуси — и это на фоне обострения отношений двух стран. Лукашенко не раз заявлял о вмешательстве Польши в дела Беларуси, а 27 августа и вовсе обвинил страну в попытке присоединить Гродненскую область. После слов Лукашенко польский МИД вызвал для объяснений белорусского посла, а МИД Беларуси вызвал к себе временного поверенного в делах Польши в Минске. Отношения двух стран мы обсудили с Людмилой Козловской, лидером фонда «Открытый диалог».