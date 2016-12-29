Елена Малышева: «Стыдно для страны приравнивать настойку боярышника к лекарствам».

Война с «Боярышником» продолжается: в 2017 году лечебные настойки и другие спиртосодержащие препараты — например, валокардин, зеленку и йод, — возможно, придется покупать по рецептам. Имеет ли смысл ограничивать продажу привычных всем фармацевтических средств, и в чем их вред и польза? Дождь спросил у доктора медицинских наук, телеведущей и автора «Здоровье» и «Жить здорово!» на «Первом канале» Елены Малышевой.