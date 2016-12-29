Елена Малышева: «Стыдно для страны приравнивать настойку боярышника к лекарствам».Ведущая программы «Жить здорово!» развенчивает народные мифы о медицинских препаратах
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Новости
1:39
В Минобороны прокомментировали карикатуры Charlie Hebdo о Ту-154
1:18
В Москве задержали 11 защитников парка «Кусково»
0:59
«Фонтанка» сообщила о задержании в Санкт-Петербурге главы порта «Усть-Луга»
0:36
Генпрокуратура Израиля поручила начать расследование в отношении премьер-министра Нетаньяху
Вчера
22:08
РБК узнал о возможной отставке самого высокооплачиваемого чиновника Минобороны
21:35
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу Ту-154
21:32
В МИД отреагировали на сообщения о подготовке новых санкций США против России
21:28
СМИ узнали об отстранении от соревнований биатлонисток Вилухиной и Романовой
Война с «Боярышником» продолжается: в 2017 году лечебные настойки и другие спиртосодержащие препараты — например, валокардин, зеленку и йод, — возможно, придется покупать по рецептам. Имеет ли смысл ограничивать продажу привычных всем фармацевтических средств, и в чем их вред и польза? Дождь спросил у доктора медицинских наук, телеведущей и автора «Здоровье» и «Жить здорово!» на «Первом канале» Елены Малышевой.
На превью: Здоровье и Жить Здорово с Еленой Малышевой / ВКонтакте
Полный текст доступен только нашим подписчикам
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
«В отдельных аптеках уже нет спиртосодержащих препаратов» Как отравление «Боярышником» может привести к фармацевтическому коллапсу
Путин раскритиковал работу спецслужб по борьбе с манипуляциями с ценами на лекарства
Володин в Госдуме, протесты таксистов и танцы на фоне мечети Итоги 22 сентября
ФАС объяснила высокие цены на лекарства в России сговором компаний
КомментарииСкрыть