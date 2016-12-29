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Елена Малышева: «Стыдно для страны приравнивать настойку боярышника к лекарствам».

Ведущая программы «Жить здорово!» развенчивает народные мифы о медицинских препаратах
Вечернее шоу Здесь и сейчас
00:26, 29 декабря
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Ведущие:
Анна Монгайт
Теги:
Лекарства
281
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Война с «Боярышником» продолжается: в 2017 году лечебные настойки и другие спиртосодержащие препараты — например, валокардин, зеленку и йод, — возможно, придется покупать по рецептам. Имеет ли смысл ограничивать продажу привычных всем фармацевтических средств, и в чем их вред и польза? Дождь спросил у доктора медицинских наук, телеведущей и автора «Здоровье» и «Жить здорово!» на «Первом канале» Елены Малышевой.

На превью: Здоровье и Жить Здорово с Еленой Малышевой / ВКонтакте

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