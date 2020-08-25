«При нынешней власти нам обратной дороги нет». Экс-ведущий СТВ Сергей Савицкий — о своем увольнении
Еще одна часть белорусского общества, которая протестует против нечестных выборов и насилия силовиков, — это журналисты государственных телеканалов. Многие известные белорусские ведущие уволились с госканалов, чтобы выразить свою поддержку протестующим. Один из них — Сергей Савицкий, журналист, бывший ведущий телеканала СТВ. Мы поговорили с ним в эфире Дождя.
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