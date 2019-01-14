«Его воспитание пришлось на времена дискриминации». Почему отец генетики 90-летний Джеймс Уотсон опять выражает расистские взгляды

Джеймс Уотсон, один из первооткрывателей структуры ДНК, вновь был наказан за свою неполиткорректность. Бывшего шефа знаменитой лаборатории Колд Спринг Харбор лишили всех почетных званий за высказывание о том, что у черной и белой расы уровень интеллекта различен в связи с генетическими особенностями. 90-летний нобелевский лауреат в 2014 году уже продавал свою золотую медаль, заявляя, что его подвергли остракизму. Однако награда была выкуплена Алишером Усмановым и возвращена Уотсону. По сути, теперь, снимаясь в фильме телеканала PBS, он повторил то, что говорил в 2007 год, что программы помощи Африке основаны на неверных представлениях об интеллектуальном равенстве темнокожих и белых. Уотсон и раньше симпатизировал евгенике, считал, что полные люди недостаточно амбициозны. В общем, наговорил на целый букет современных преступлений. Генетик Светлана Боринская рассказала подробности.