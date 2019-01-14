Дума не поддержала законопроект об оскорблении власти в интернете. Кто обиделся на Клишаса за «Госдуру»?

«Этот законопроект может повлечь, с нашей точки зрения, необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации», — это цитата не из очередного поста Алексея Навального о работе Госдумы, а заявление одного из начальников Генпрокуратуры. 14 января Генпрокуратура, Роскомнадзор и Минюст отказались поддержать запрет фейковых новостей и «неприличных» постов о власти. Представители ведомств об этом сообщили на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, где и обсуждался законопроект Сенатора Андрея Клишаса. Дождь уже сообщал, что у проекта Клишаса могут возникнуть проблемы после того, как тот в интервью сказал о допустимости называть Госдуму «Госдурой». Алексей Коростелев проследил за интригами вокруг закона против оскорбления властей.