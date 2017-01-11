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«Хороших и добрых сюрпризов ждать не надо»: что будет делать Госдума в новую сессию.

Депутат от КПРФ Вера Ганзя о том, как Дума будет усиливать нагрузку на население
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00:04, 11 января
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Теги:
Госдума, Вячеслав Володин
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11 января депутаты Госдумы впервые соберутся после новогодних праздников. Они утвердят примерную программу законопроектной работы в весеннюю сессию. Начнется новая сессия начнется с принятия декриминализации побоев в семье.

Мы обсудили с депутатом Госдумы от КПРФ Верой Ганзя, каких еще резонансных законопроектов нам ждать от депутатов этой весной

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

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