«Дубинкой пытались выдавить глаз». Белорусский ОМОН избил подростка — врачи не фиксировали побои, а глава области считает, что тот был под наркотиками

Губернатор Гродненской области и бывший заместитель министра здравоохранения Владимир Караник 26 августа, во время встречи с рабочими «Гродно Азота», заявил, что у жестоко избитого силовиками 16-летнего подростка Тимура Мицкевича отравление «психотропами». При этом в анализах наркотиков нет. Ранее стало известно, что силовики задержали подростка, который даже не участвовал в митинге, а в СИЗО «засунули дубинку в горло», произнесли гимн, а стали требовать от Тимура петь и развлекать их. Молодого человека били электрошокером по пяткам и дубинками по глазам, врачам пришлось ввести его в кому. И теперь губернатор выступает с «оправданиями» пыток над детьми. На связи со студией Дождя — адвокат Тимура Станислав Абразей.