«Мы продолжаем работать». Тихон Дзядко о блокировке сайта Дождя в России

Главный редактор Дождя Тихон Дзядко прокомментировал требование Генпрокуратуры заблокировать сайт телеканала. По распоряжению ведомства Роскомнадзор уже начал ограничивать к нему доступ. В уведомлении, поступившем в редакцию, сказано, что на сайте Дождя размещена недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверной, «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». Аналогичное представление направлено также радиостанции «Эхо Москвы», и она уже была отключена от эфира. Дзядко отметил, что Дождь, освещая события в Украине, соблюдает требования российского руководства, и намерен обжаловать это решение, а вещание будет продолжено на других платформах телеканала.