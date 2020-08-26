«Когда на голове мешок — ты отдашь все». Партнер «Додо пицца» рассказал, как в 2019 году его похитили в Латвии

26 августа задержали подозреваемого в похищении Владимира Дорецкого, предпринимателя и партнера «Додо пицца». В 2019 году его пригласили заняться новым бизнесом — для этого его позвали в Латвию на переговоры. Там его встретили в аэропорту, повезли в загородный дом, правда переговоры выглядели странным образом: на голову надели мешок, связали руки, и пять дней выводили деньги с его банковских карт. К тому же, предпринимателя пытали, чтобы он звонил родственникам и сообщал, что он не пропал и с ним все в порядке. Владимир Дорецкий остался жив, даже удалось найти преступников — они оказались рецидивистами. Ранее они захватили другого бизнесмена, увезли в Таиланд и пытали, пока не выманили все его деньги. Богдан Бакалейко встретился с уцелевшим предпринимателем Дорецким и узнал подробности этой истории.