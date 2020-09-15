«Лукашенко — диктатор». Верховная Рада не признала итоги выборов в Беларуси
Верховная Рада Украины признала нелегитимными президентские выборы в Беларуси. По мнению народных депутатов, выборы в республике прошли с существенными нарушениями, а также не были ни свободными, ни честными. Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко прокомментировал решение парламента и рассказал, есть ли в Раде сторонники Лукашенко.
Фото на пhtвью: wikimedia.org
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