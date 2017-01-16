Уход тяжеловесов: почему депутаты покидают Госдуму.

Дождю стало известно, что в ближайшее время Госдуму покинет третий с начала ее VII созыва депутат — известный исследователь Арктики, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Артур Чилингаров. О причинах его ухода и о том, почему парламентарии стали массово отказываться от работы в нижней палате — в сюжете Елизаветы Антоновой.