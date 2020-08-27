«Нет смысла быть госслужащим». Интервью с единственной депутаткой минского Горсовета, отказавшейся от мандата из-за протестов

Координационный совет оппозиции инициировал процесс отзыва депутатов. Противников режима призывают собирать подписи за проведение собрания, на котором будет поставлен вопрос об отзыве своего депутата Палаты представителей. Накануне в разных районах Минска выстраивались очереди из желающих вынести свой вотум недоверия народным избранникам. Сами депутаты в большинстве своем прячутся от избирателей. Единственная, кто сложил свои полномочия, — это Ольга Тесакова из минского Горсовета. Ольга является самым молодым депутатом, она уже написала пост в социальных сетях, в котором опубликовала свое заявление и фактически встала на сторону мирных протестующих. Ольга Тесакова — в эфире Дождя.