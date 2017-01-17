Ценник за Крым: на каких условиях Киев вернет Москве $3 млрд
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Россия и Украина погрязли в судах. Уже несколько лет судятся «Газпром» и «Нафтогаз», а 16 января стало известно, что Украина подаст иск против России в Международный суд ООН. Киев обвиняет Москву в нарушении двух документов, а именно — Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. По сути власти Украины пытаются через суд оспорить вхождение Крыма в состав России и «незаконную окуппацию» Донбасса. Во вторник высокий суд Лондона начнет рассматривать иск о взыскании с Украины трех миллиардов долларов в пользу России.
Маргарита Лютова разобралась в том, почему Украина не хочет возвращать деньги.
Фото: Depositphotos
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