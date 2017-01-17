Прямой эфир
59,87
63,46
55,70
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

Ценник за Крым: на каких условиях Киев вернет Москве $3 млрд

Вечернее шоу Здесь и сейчас
00:42, 17 января
Cмотреть полную версию
Поддержать программу
Поделиться
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Скидка 34%
3 800 / год
5 760
Купить
Скидка 11%
1 280 / 3 мес
1 440
Купить
Базовая подписка
480 / мес
Купить
Уже подписчик? Войти Купить подписку
Отключите рекламу за 99
Ведущие:
Максим Товкайло
Теги:
Украина, Крым
165
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
Задержан напавший на ночной клуб в Стамбуле
В Glencore прокомментировали участие ВТБ в приватизации «Роснефти»
В Татарстане придумали способ сохранить пост президента республики
Украина подала иск к России в Международный суд ООН

Россия и Украина погрязли в судах. Уже несколько лет судятся «Газпром» и «Нафтогаз», а 16 января стало известно, что Украина подаст иск против России в Международный суд ООН. Киев обвиняет Москву в нарушении двух документов, а именно — Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. По сути власти Украины пытаются через суд оспорить вхождение Крыма в состав России и «незаконную окуппацию» Донбасса. Во вторник высокий суд Лондона начнет рассматривать иск о взыскании с Украины трех миллиардов долларов в пользу России.

Маргарита Лютова разобралась в том, почему Украина не хочет возвращать деньги.

Фото: Depositphotos

Полный текст доступен только нашим подписчикам
Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
«Коммерсантъ» назвал подрядчика строительства железной дороги к Керченскому мосту
«Самое главное – не отвечать злом на зло»: украинские музыканты об отключении Дождя в стране Михаил Козырев поговорил с лидерами групп «Океан Ельзи», «Бумбокс», 5'Nizza и Bahroma
Террористы, которые не совершили ни одного теракта: за что судят «Хизб ут-Тахрир» Журналист Надежда Кеворкова о том, что происходит с крымскими татарами
Верховный суд отправил на пересмотр приговор одному из фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир»
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2