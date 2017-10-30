Черный день для Кремля: Константин Эггерт о явке с повинной в ФБР экс-главы штаба Трампа
Первые обвинения по делу о связях окружения Трампа с Россией: экс-глава предвыборного штаба миллиардера Пол Манафорт сдался ФБР. Ему и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 эпизодам. Среди них — заговор против США, заговор с целью отмывания денег и прочее. Манафорт возглавлял штаб Трампа с июня по август 2016 года. Он покинул этот пост, когда выяснилось, что он работал с Виктором Януковичем и лоббировал интересы «Партии регионов». Как сообщают американские СМИ, Манафорт признал собственную вину в обмен на то, что его не посадят в тюрьму. Эти обвинения — первые в расследовании о связях окружения Трампа с Россией, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. О том, почему сегодняшние события являются очень плохим сигналом для Москвы — колонка Константина Эггерта.
Фото: Rick Wilking / Reuters
Константин Эггерт:
Сегодня — черный день для Кремля! Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его партнер по бизнесу Рик Гетти сдались ФБР добровольно. Чтобы смягчить наказание, они, скорее всего, будут сотрудничать со следствием, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.
У Мюллера есть мандат от Министерства юстиции изучать любые события, которые могут иметь хотя бы косвенное отношение к предполагаемому вмешательству России в президентскую кампанию прошлого года. Хотя нынче вопру говорить о расследовании российского влияние в Америке даже без привязки к президентским выборам, а, так сказать, вообще. Очень вероятно, что в обмен на смягчение наказания Манафорт и Гетти расскажут ФБР о сотрудничестве с экс-президентом Украины Виктором Януковичем — тоже большим другом Москвы до бегства.
Оформить подписку