Черный день для Кремля: Константин Эггерт о явке с повинной в ФБР экс-главы штаба Трампа

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Константин Эггерт:

Сегодня — черный день для Кремля! Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его партнер по бизнесу Рик Гетти сдались ФБР добровольно. Чтобы смягчить наказание, они, скорее всего, будут сотрудничать со следствием, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.



У Мюллера есть мандат от Министерства юстиции изучать любые события, которые могут иметь хотя бы косвенное отношение к предполагаемому вмешательству России в президентскую кампанию прошлого года. Хотя нынче вопру говорить о расследовании российского влияние в Америке даже без привязки к президентским выборам, а, так сказать, вообще. Очень вероятно, что в обмен на смягчение наказания Манафорт и Гетти расскажут ФБР о сотрудничестве с экс-президентом Украины Виктором Януковичем — тоже большим другом Москвы до бегства.