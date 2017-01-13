Прямой эфир
59,39
63,07
56,07
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

Черная книга Москвы: гид по снесенным историческим зданиям.

Что исчезло с карты столицы в 2016
Вечернее шоу Здесь и сейчас
00:18, 13 января
Cмотреть полную версию
Поддержать программу
Поделиться
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Скидка 34%
3 800 / год
5 760
Купить
Скидка 11%
1 280 / 3 мес
1 440
Купить
Базовая подписка
480 / мес
Купить
Уже подписчик? Войти Купить подписку
Отключите рекламу за 99
Теги:
Памятники, Москва
49
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
«Новая газета» рассказала о раздаче чеченским военным брошюр по поведению в Сирии
Кремль прокомментировал запрет на вещание Дождя на Украине
Доктора Лизу опознали среди жертв крушения Ту-154
Власти Петербурга передадут РПЦ еще один собор

Черная книга Москвы – так называется проект движения Архназдор, в котором собраны исторические здания, снесенные полностью или частично. В прошлом году таких строений было 24. Василий Полонский побывал на месте сноса, чтобы встретиться с негодующими защитниками старой Москвы.

Фото: Алексей Абанин / Дождь

Полный текст доступен только нашим подписчикам
Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
День заповедников отметили вырубками: что построят в парках Кусково и Лосиный остров
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест: как проходило заседание Прямое включения из Басманного суда Москвы
В Архангельске рядом с СИЗО открыли памятник Сталину
Застройщикам развяжут руки: как московские власти хотят узаконить нелегальную застройку Массовки, провокаторы и активисты на общественных слушаниях
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2