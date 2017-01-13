Черная книга Москвы: гид по снесенным историческим зданиям.Что исчезло с карты столицы в 2016
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Черная книга Москвы – так называется проект движения Архназдор, в котором собраны исторические здания, снесенные полностью или частично. В прошлом году таких строений было 24. Василий Полонский побывал на месте сноса, чтобы встретиться с негодующими защитниками старой Москвы.
Фото: Алексей Абанин / Дождь
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