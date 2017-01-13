Черная книга Москвы: гид по снесенным историческим зданиям.

Черная книга Москвы – так называется проект движения Архназдор, в котором собраны исторические здания, снесенные полностью или частично. В прошлом году таких строений было 24. Василий Полонский побывал на месте сноса, чтобы встретиться с негодующими защитниками старой Москвы.