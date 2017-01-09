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Прицел команды Кадырова: кому и как угрожали из Чечни.

И что произошло с этими людьми потом
Вечернее шоу Здесь и сейчас
23:59, 9 января
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Теги:
Чечня, Рамзан Кадыров
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Главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов решил обратиться в Следственный Комитет. Причиной стал пост главы чеченского парламента Магомеда Даудова в инстаграме, в котором тот предложил «укоротить язык» журналисту и «вырвать ядовитые клыки», правда не называя его по имени. Член Совета по правам человека Павел Чиков рассказал «Коммерсанту», что на первом заседании СПЧ в этом году угрозы Шведову будут обсуждаться. Угрожающие выпады в адрес политиков и правозащитников стали уже национальным обычаем в республике.

Мы решили вспомнить, кому еще угрожали чеченские политики, и чем это закончилось.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

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