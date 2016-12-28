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«Я испытывала страшные мучения, когда меня травило НТВ... Это и потеря ребенка, и попытка самоубийства».

Божена Рынска о своем посте в фейсбуке, который возбудил настоящую войну в соцсетях
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00:35, 28 декабря
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Ведущие:
Павел Лобков
Теги:
Самолеты, Социальные сети
4 862
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Трагедия над Черным морем переросла в настоящую гражданскую войну в социальных сетях. Журналист Божена Рынска написала пост о том, что она радуется смерти сотрудников НТВ, летевших тем самым бортом.

Прокремлевская активистка Мария Катасонова уже подала на нее заявление в следственный комитет с требованием возбудить дело по 282 статье.

На сайте change.org собрано уже более 120 тысяч подписей под просьбой лишить Рынску российского гражданства и выслать из страны. Сознательно или нет, но акцент с самой трагедии и ее первопричины — войны в Сирии, в которую ввязалась Россия, перенесен на обсуждение личности Божены Рынски и тех украинских блогеров, которые также не скрывали радости по поводу крушения самолета Минобороны.

Создалось ощущение, что лето 2014 года опять вернулось и поделило страну. Многие считают, что после сказанного Божену Рынску нельзя звать ни в какие эфиры, более того редакция Московского комсомольца выступила с идеей законопроекта «О недопустимости выражения ликования по поводу трагических для России событий».

Однако редакция Дождя сочла возможным пригласить Божену Рынску в студию и обсудить с ней лично, что подтолкнуло ее на написание того поста.

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