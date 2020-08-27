Новые акции в Минске. Журналистов и протестующих задерживает ОМОН, а Координационный совет отвечает Путину

В интервью «России-1» Владимир Путин рассказал о том, что в России уже сформирован резерв войск на случай, если ситуация в Беларуси выйдет из под контроля. В Координационном совете белорусской оппозиции ответили российскому лидеру: там считают недопустимым «формирование на территории России или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси, так как это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества». В Минске на этом фоне продолжаются задержания, в том числе и журналистов. Автозаки забирают на для проверки документов десятки работников СМИ, освещающих митинги. Но люди, тем не менее, выходят на акции солидарности. С подробностями из белорусской столицы — Мария Борзунова.