Протесты в Беларуси: день 18. Алексиевич на допросе в СК, жители Минска отзывают депутатов
«109 из 110 парламентариев смотрят на происходящее и ничего не делают». О праве граждан на отзыв избранных ими депутатов, если те утратили их доверие, напомнил член президиума Координационного совета, бывший дипломат, экс-министр культуры и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. 26 августа на 20 избирательных округах Минска часть избирателей уже инициировала отзыв депутатов Палаты представителей. Об этом белорусском ноу-хау и других новостях самой политически активной на данный момент страны в Европе — Мария Борзунова.
Фото: Маша Борзунова / Дождь
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