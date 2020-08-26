Протесты в Беларуси: день 18. Алексиевич на допросе в СК, жители Минска отзывают депутатов

«109 из 110 парламентариев смотрят на происходящее и ничего не делают». О праве граждан на отзыв избранных ими депутатов, если те утратили их доверие, напомнил член президиума Координационного совета, бывший дипломат, экс-министр культуры и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. 26 августа на 20 избирательных округах Минска часть избирателей уже инициировала отзыв депутатов Палаты представителей. Об этом белорусском ноу-хау и других новостях самой политически активной на данный момент страны в Европе — Мария Борзунова.