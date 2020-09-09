Месяц протестов в Беларуси: Лукашенко не уходит, белорусы не сдаются. Какой будет выход из тупика?
С момента оглашения результатов президентских выборов в Беларуси и начала протестных митингов против Лукашенко прошел ровно месяц. Главные итоги: сотни задержанных и избитых людей, уголовное дело о захвате власти против членов Координационного совета, выдворение из республики лидеров оппозиции. 9 сентября символично было опубликовано интервью, которое Лукашенко дал российским журналистам государственных СМИ — прямо в преддверии встречи белорусского президента с Владимиров Путиным. Первые итоги белорусского протеста мы обсудили с политологом Дмитрием Болкунцом.
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