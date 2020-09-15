«Коллеги говорят: вы придумали, что людей били». Уволившаяся редактор СТВ — о работе белорусского телевидения
Редактор новостей СТВ Лилия Латогурская уволилась с канала, потому что не была не согласна с политикой руководства. Она хотела уйти сразу после президентских выборов, но поверила обещаниям министра информации и начальства начать объективное освещение событий в республике. Марфа Смирнова обсудила с Латогурской цензуру на телевидении, коллег, поддерживающих Лукашенко, и протестное движение.
Фото на превью: Дмитрий Брушко / TUT.BY
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