«Кремль в растерянности». Кирилл Рогов — о том, с чем Лукашенко едет «сдаваться» Путину
14 сентября Александр Лукашенко, объявленный белорусским ЦИКом победителем президентских выборов, может приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Эту дату назвали два источника Дождя в российских госструктурах, которые занимаются белорусским направлением. Политолог Кирилл Рогов — о цели поездки Лукашенко и рисках Кремля.
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