Почему «Единая Россия» потеряла мандаты в Новосибирске и Томске? Объясняет Антон Баев, побывавший в обоих городах

Единый день голосования в России закончился. «Единая Россия» проиграла муниципальные выборы в Тамбове, Томске и Новосибирске. В Томске в Городскую думу прошли два представителя штаба Навального: Ксения Фадеева и Андрей Фатеев. В Новосибирске в Гордуме у «Единой России» всего 22 места из 50, а пять мест досталось членам коалиции «Новосибирск-2020», поддержанной Алексеем Навальным. В Гордуму, в частности, прошел и координатор местного штаба Навального Сергей Бойко. Обсудили такой успех «умного голосования» с Антоном Баевым, который был в Новосибирске и Томске в самый разгар трехдневных выборов.