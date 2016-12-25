Артисты на войне: кто и зачем едет
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Выступления на фронте вернулись в жизнь российских артистов с начала войны на Донбассе. Некоторые певцы уже выступали на востоке Украины, а когда началась сирийская кампания, поехали и на авиабазу Хмеймим — поддержать российских военных. С этой целью на авиабазу летел и ансамбль Александрова, на борту Ту-154 было 64 его артиста. Можно с уверенностью сказать — хора знаменитого ансамбля теперь не существует.
Мария Борзунова — о том, кто из российских артистов выступал на войне.
Фото: ВК / Ансамбль Александрова
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