Кто стоит за Владимиром Путиным: что известно о людях, которые встретили с президентом Рождество
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Рождественская служба, на которой побывал президент России Владимир Путин, неожиданно стала главной темой для обсуждения в социальных сетях. Дело в том, что пользователи обнаружили одних и тех же людей «из народа» в окружении Путина на осенней рыбалке и на службе в новгородском соборе спустя полгода.
Ольга Гладышева рассказывает о том, кто же на самом деле столь приближенная к телу президента Лариса Сергухина, и какое отношение она имеет к рыбалке и храмам.
Фото: пресс-служба Кремля
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