Кто стоит за Владимиром Путиным: что известно о людях, которые встретили с президентом Рождество

Рождественская служба, на которой побывал президент России Владимир Путин, неожиданно стала главной темой для обсуждения в социальных сетях. Дело в том, что пользователи обнаружили одних и тех же людей «из народа» в окружении Путина на осенней рыбалке и на службе в новгородском соборе спустя полгода.

Ольга Гладышева рассказывает о том, кто же на самом деле столь приближенная к телу президента Лариса Сергухина, и какое отношение она имеет к рыбалке и храмам.