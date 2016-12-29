Как не отравиться и купить качественный алкоголь.

60 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяла транспортная полиция Якутии. Три 20-тонных контейнера полицейские арестовали два дня назад они приехали в республику из Москвы. По документам в контейнерах были кондитерские изделия. После трагедии в Иркутске полиция массово проверяет партии алкоголя и заводит уголовные дела. Тем не менее, эксперты уверены, что поддельный алкоголь все равно появится на новогодних столах россиян, и именно в праздники врачи обычно фиксируют большее количество отравлений. Алексей Александров спросил у экспертов, как сделать так, чтобы в Новый год алкоголь не подкосил здоровье.

Несмотря на то, что система ЕГАИС, которая контролирует оборот алкоголя в России, уже полгода обязательна для всех розничных торговых точек, в стране все равно остаётся много поддельного алкоголя. По ожиданиям Росалкогольрегулирования, в России в уходящем году могли выпить до 400 миллионов литров поддельной водки или самогона — это, к слову, примерно половина от зарегистрированного оборота легальной водки.

Все магазины по закону теперь обязаны регистрировать свои продажи алкоголя. Поддельный — или, как говорят, «палёный» алкоголь — теперь, по словам экспертов, ушел на прилавки мини-маркетов и придорожных магазинов — и вот там покупать алкоголь перед Новым годом точно не стоит. Также не нужно покупать алкоголь в интернете — продажа напитков в интернете вообще запрещена, и качество того, что продается в сети, вообще никто не проверяет. В России подделывают совершенно разные виды алкоголя.

Фото: depositphotos

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