«Главный айтишник страны». Как Лукашенко растил класс программистов, которые восстали против него

Протесты в Беларуси, помимо прочего, привлекли внимание к местной достаточно развитой IT-сфере. Белорусские программисты уже выходили на акции в поддержку протестующих в первые дни митингов, когда по всей стране отключили интернет, что, конечно, особенно сильно ударило по IT-сфере. Теперь белорусские программисты объединяются и создают фонды, чтобы помогать людям, которые пострадали во время силовых разгонов протестов. О новом классе белорусских «айтишников», восставших против своего «создателя», рассказал Алексей Коростелев.