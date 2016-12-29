«Аэрофлот» отменяет рейсы: смогут ли пассажиры улететь на Новый год
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Новости
1:39
В Минобороны прокомментировали карикатуры Charlie Hebdo о Ту-154
1:18
В Москве задержали 11 защитников парка «Кусково»
0:59
«Фонтанка» сообщила о задержании в Санкт-Петербурге главы порта «Усть-Луга»
0:36
Генпрокуратура Израиля поручила начать расследование в отношении премьер-министра Нетаньяху
Вчера
22:08
РБК узнал о возможной отставке самого высокооплачиваемого чиновника Минобороны
21:35
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу Ту-154
21:32
В МИД отреагировали на сообщения о подготовке новых санкций США против России
21:28
СМИ узнали об отстранении от соревнований биатлонисток Вилухиной и Романовой
«Рейс „Аэрофлота“ отменен» — в декабре это объявление можно было прочесть на сайте компании больше 150 раз, авиакомпания отменяет вылеты весь месяц. Почему это происходит и смогут ли пассажиры своевременно улететь из Москвы на новогодние праздники, разбирались Маргарита Лютова и Тимофей Рожанский.
На превью: Агентство Москва
Полный текст доступен только нашим подписчикам
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
КомментарииСкрыть