«Аэрофлот» отменяет рейсы: смогут ли пассажиры улететь на Новый год

«Рейс „Аэрофлота“ отменен» — в декабре это объявление можно было прочесть на сайте компании больше 150 раз, авиакомпания отменяет вылеты весь месяц. Почему это происходит и смогут ли пассажиры своевременно улететь из Москвы на новогодние праздники, разбирались Маргарита Лютова и Тимофей Рожанский.