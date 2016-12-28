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Старики без Нового года, массовая отмена рейсов «Аэрофлота», и православный дресс-код от Бекмамбетова

Вечернее шоу Здесь и сейчас
22:37, 28 декабря
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Ведущие:
Анна Монгайт
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 — «Думал, что это будет спокойная передача власти (но) нет»: Дональд Трамп, который должен вступить в должность 20 января, обвинил президента Барака Обаму в «подстреательских заявлениях».
 — При этом американский сентаор республиканец, Линдси Грэм, пригрозил России и Путину лично санкциями за хакерские атаки во время предвыборной компании в США.
 — Сам же Путин начал поздравлять россиян. Пока только избранных — тех кто удостоился чести побывать на ежегоднем приеме в Кремле. Путин изменил формат праздника из за трагедии на Черном море.

Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 28 декабря с Анной Монгайт.

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