Старики без Нового года, массовая отмена рейсов «Аэрофлота», и православный дресс-код от Бекмамбетова
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— «Думал, что это будет спокойная передача власти (но) нет»: Дональд Трамп, который должен вступить в должность 20 января, обвинил президента Барака Обаму в «подстреательских заявлениях».
— При этом американский сентаор республиканец, Линдси Грэм, пригрозил России и Путину лично санкциями за хакерские атаки во время предвыборной компании в США.
— Сам же Путин начал поздравлять россиян. Пока только избранных — тех кто удостоился чести побывать на ежегоднем приеме в Кремле. Путин изменил формат праздника из за трагедии на Черном море.
Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 28 декабря с Анной Монгайт.
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