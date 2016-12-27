Что случилось с закрылками Ту-154, как перепишут революцию 1917 года и на сколько подорожают дешевые лекарства

— Новое о трагедии над Черным морем. По одной из версий, летчик хотел приземлиться на воду ,что свидетельствует о неполадках на борту. Найден бортовой самописец, эвакуировано 16 тел погибших. В средствах массовой информации версия теракта звучит все реже, а в социальных сетях скорбь окончательно уступила место словесной гражданской войне.

— Дешевых лекарств не будет, зеленка и валокордин по рецепту. Вице‑премьер Хлопонин предложил ввести обязательные рецепты на все, содержащее спирт, но вскоре отказался от своих слов. А производители дешевых жизненно важных препаратов требуют поднять минимальные цены — иначе они будут работать себе в убыток.

— Революция, чему ты научишь нас? Подготовка к предстоящему столетию революции 1917 года отдана не Военно‑историческому обществу Мединского, а историческому обществу Нарышкина. Падают ли акции министра культуры?

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