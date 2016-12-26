Главная загадка Ту-154, когда канонизируют Доктора Лизу, и как остановили поход шахтеров на Москву
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— Теракт, плохое топливо или перегрузка? Упавший в Черное моря ТУ‑154 найден, но яности с причинами трагедии нет.
— Святая Лиза: в Кремле предложили канонизировать погибшую Елизавету Глинку. Что об этом думает РПЦ?
— Девяностые возвращаются? Шахтеры в Ростовской области собираются в Мосву.
Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 26 декабря с Максимом Товкайло.
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