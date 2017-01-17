Новое дело Павленского, Путин о проститутках и отменит ли ЕСПЧ «закон подлецов»
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— ЕСПЧ признал запрет на усыновление российских сирот американцами дискриминационным и присудил 45 гражданам США, не успевшим усыновить российских сирот, компенсации.
— Российские проститутки, конечно, лучшие проститутки в мире, но Трамп в Москве с ними вряд ли встречался. Владимир Путин прокомментировал публикации о так называемом компромате на избранного президента США.
— Против художника Петра Павленского, который уехал из России, опасаясь уголовного дела об изнасиловании, завели дело об избиении.
Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 17 января с Павлом Лобковым.
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