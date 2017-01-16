Что стоит за атакой на Павленского, как Хирург попал на Гайдаровский форум и кто слил «Шерлока»

— Павленский эмигрировал в Париж: художника подозревают в изнасиловании, а сам он считает дело политически мотивированным.

— Байкер и экономист: главным ньюсмейкром Гайдаровского форума стал Хирург. Кто и зачем позвал его поговорить о туризме в России?

— Шерлок как агент Кремля: Би-би-си разбирается в том, как новая серия сериала про сыщика попала в интернет раньше эфира. Одна из версий — это месть российский властей.

Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 16 января с Максимом Товкайло.