— В Москве открылся Гайдаровский форум. Дмитрий Медведев сказал, что Россия преодолела кризис, но настроение в кулуарах было другим.

— Из музея в церковь. Исаакиевский собор в Петербурге переходит под управление РПЦ. Вход обещают сделать бесплатным, экскурсии сохранят.

— Думская борьба против онлайн кинотеатров. Для чего государство хочет ограничить иностранцев, владеющих популярными в России сервисами, обсуждаем с автором законопроекта Андреем Луговым.

Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 12 января с Антоном Желновым и Татьяной Арно.