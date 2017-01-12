Медведев закрывает кризис, депутаты — онлайн-кинотеатры, а телезрители — новогодние шоу
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— В Москве открылся Гайдаровский форум. Дмитрий Медведев сказал, что Россия преодолела кризис, но настроение в кулуарах было другим.
— Из музея в церковь. Исаакиевский собор в Петербурге переходит под управление РПЦ. Вход обещают сделать бесплатным, экскурсии сохранят.
— Думская борьба против онлайн кинотеатров. Для чего государство хочет ограничить иностранцев, владеющих популярными в России сервисами, обсуждаем с автором законопроекта Андреем Луговым.
Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 12 января с Антоном Желновым и Татьяной Арно.
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