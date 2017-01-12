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Медведев закрывает кризис, депутаты — онлайн-кинотеатры, а телезрители — новогодние шоу

Вечернее шоу Здесь и сейчас
22:30, 12 января
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Ведущие:
Антон Желнов, Татьяна Арно
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 — В Москве открылся Гайдаровский форум. Дмитрий Медведев сказал, что Россия преодолела кризис, но настроение в кулуарах было другим.

 — Из музея в церковь. Исаакиевский собор в Петербурге переходит под управление РПЦ. Вход обещают сделать бесплатным, экскурсии сохранят.

 — Думская борьба против онлайн кинотеатров. Для чего государство хочет ограничить иностранцев, владеющих популярными в России сервисами, обсуждаем с автором законопроекта Андреем Луговым.

Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 12 января с Антоном Желновым и Татьяной Арно.

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