Российские хакеры сломили Трампа, РПЦ поглощает музеи и самый кровожадный маньяк России
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Трамп назвал «выдумкой» публикацию о проститутках в его гостиничном номере
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Трамп пообещал быть с Путиным «жестче» Клинтон
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Москалькова выступила против законопроекта о лишении должников единственного жилья
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Кандидат на пост госсекретаря США заявил об опасности России для страны
— Хакерские атаки, российская угроза и Крым — о чем сегодня говорили избранный президент США Дональд Трамп и кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон.
— Исаакиевский собор отходит церкви. На какие еще памятники архитектуры она претендует?
— Всероссийский день парков и заповедников. Почему с незаконной вырубкой деревьев и застройкой не могут справиться даже в Москве.
Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 11 января с Константином Эггертом.
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