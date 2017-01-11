Российские хакеры сломили Трампа, РПЦ поглощает музеи и самый кровожадный маньяк России

— Хакерские атаки, российская угроза и Крым — о чем сегодня говорили избранный президент США Дональд Трамп и кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон.

— Исаакиевский собор отходит церкви. На какие еще памятники архитектуры она претендует?

— Всероссийский день парков и заповедников. Почему с незаконной вырубкой деревьев и застройкой не могут справиться даже в Москве.

Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 11 января с Константином Эггертом.