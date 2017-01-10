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Новые наказания для должников, секретные миллиарды «Роснефтегаза» и подарок Трампу из Великого Новгорода

Вечернее шоу Здесь и сейчас
22:57, 10 января
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 — Министерство юстиции предлагает продавать кваритры должников, даже если это их единственно жилье.

 — Правительство засекретило отчетность одной из богатейших российских госкомпаний.

 — Вышивальщицы из Великого Новогода подготовили кникальный подарок Дональду Трампу к иннагурации.

Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 10 января с Максимом Товкайло.

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