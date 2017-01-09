Репрессии против йогов, велопарад в шубах и любимые рыбаки Путина

— Мороз парализовал подмосковный Красногорск и отключил водоснабжение в американском посольстве в Москве. Одновременно с этим в столице прошел велопарад — в -27 градусов.

— Петербургского йога судят за незаконное миссионерство: это первый случай применения поправки из «пакета Яровой».

— Почему рыбачка из Новгорода Лариса Сергухина уже второй раз оказывается в непосредственной близости от главы государства?

Об итогах 9 января рассказал Павел Лобков.