«Все нормальные люди в России чувствуют вину»: Андрей Макаревич о признании независимости ДНР и ЛНР и обострении кризиса вокруг Украины

Многие журналисты и общественные деятели прокомментировали признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Кто‑то, описывая свои чувства, использовал слово «стыд». Как быть тем людям, которые не согласны с политикой Кремля, которые боятся и не хотят войны, а также чувствуют свою ответственность за происходящее, обсудили с Андреем Макаревичем, музыкантом и лидером группы «Машина времени».

«Я не против Кремля, я против отсутствия здравого смысла», — подчеркивает музыкант Андрей Макаревич.

«Все нормальные люди в России» в той или иной степени чувствуют коллективную ответственность за происходящее в стране, другое дело — что мы можем сделать в этой связи, говорит лидер «Машины времени». «Сделать что-либо, что изменит картину, на мой взгляд, трудно, — считает музыкант. — У меня такое ощущение, что президент вообще никого не слышит, мы для него не существуем».

Некоторые россияне считают сограждан, несогласных с политикой Кремля и выступающих против войны с Украиной, предателями, которые в ответственный момент устраивают саботаж. «Все это не новое, все это мы проходили десять раз в недалеком прошлом, и ничему это нас не научило, к сожалению, вот что самое обидное», — комментирует Макаревич. По его мнению, шансов на консолидацию на антивоенной теме в России нет: «Скорее может произойти какое-то чудо, которое всю эту жуткую историю тормознет. Вот на это я уповаю».

«Люди у нас, к сожалению, очень пассивны, достаточно запуганы и большая часть мало понимает, что происходит на самом деле», — говорит музыкант. Какого-то «монолитного единства» в творческой среде Макаревич также не видит и не ждет.

«Нас смотрят сейчас довольно много людей, но 90% из них — это люди, которые согласны с нашей с вами позицией. А другая часть людей, большая, нас просто не смотрит», — констатирует музыкант.