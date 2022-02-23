В Красном кресте рассказали о проблемах с водой в Донбассе
Международный комитет Красного креста сообщил о нехватке воды в ДНР из-за обстрелов. О гуманитарной ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках рассказала представитель Международного Красного Креста в России Галина Бальзамова.
По словам Бальзамовой, сейчас в ДНР и ЛНР наблюдаются перебои с поставками водоснабжения, поэтому «Красный крест» организовал в Донецке раздачу воды. На данный момент организация доставила 3000 литров воды в госпиталь в Докучаевске и 7000 литров воды в местный муниципалитет, чтобы ее распределили нуждающимся, отметила она.
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