«Персональные санкции создают раскол элит»: политолог объяснила, как новые ограничительные меры Запада могут повлиять на кризис в Донбассе

Евросоюз объявил о введении персональных санкций против депутатов Госдумы, поддержавших признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Смогут ли новые ограничительные меры повлиять на разрешение кризиса в Донбассе, узнали у политолога Виктории Полторацкой.

«Из ситуации нет идеального выхода, нужно либо все отдать, чего Украина, судя по всему, делать не хочет, либо идти и, вероятно, сражаться с российской армией, что максимально нежелательный для всех нас расклад <...> Наконец-то начали вводить персональные санкции (...) наконец-то выяснили, что санкции, которые, в общем, бьют по всему населению с экономической точки зрения, не только не сокращают жизнь авторитарному режиму, но скорее продлевают ее, потому что стоимость лояльности одного избирателя снижается <...>Персональные санкции создают тот самый раскол элит, потому что, по сути, они демонстрируют, что в случае, если ты как представитель этой элиты остаешься с действующей властью, то твой доступ к вытаскиванию разного рода благ и собственному обогащению уже не работает», — считает политолог.

Фото: Кристина Кормилицина / Коммерсантъ