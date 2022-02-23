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«Персональные санкции создают раскол элит»: политолог объяснила, как новые ограничительные меры Запада могут повлиять на кризис в Донбассе

23 февраля, 13:38 Денис Катаев, Татьяна Арно
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Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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Евросоюз объявил о введении персональных санкций против депутатов Госдумы, поддержавших признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Смогут ли новые ограничительные меры повлиять на разрешение кризиса в Донбассе, узнали у политолога Виктории Полторацкой. 

«Из ситуации нет идеального выхода, нужно либо все отдать, чего Украина, судя по всему, делать не хочет, либо идти и, вероятно, сражаться с российской армией, что максимально нежелательный для всех нас расклад <...> Наконец-то начали вводить персональные санкции (...) наконец-то выяснили, что санкции, которые, в общем, бьют по всему населению с экономической точки зрения, не только не сокращают жизнь авторитарному режиму, но скорее продлевают ее, потому что стоимость лояльности одного избирателя снижается <...>Персональные санкции создают тот самый раскол элит, потому что, по сути, они демонстрируют, что в случае, если ты как представитель этой элиты остаешься с действующей властью, то твой доступ к вытаскиванию разного рода благ и собственному обогащению уже не работает», — считает политолог. 

Фото: Кристина Кормилицина / Коммерсантъ

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