«Ничего настолько эмоционального от Путина [раньше] мы не слышали»: журналист Юрий Сапрыкин о выступлении президента по поводу признания ДНР и ЛНР

Социальные сети снова стали местом разборок и публичных ссор. Баны за лайки, удаление из друзей не только в Facebook, но и в жизни, доносы в виде скриншотов и ярлыки «врагов родины» — все это последствие публичных реакций на речь Владимира Путина. Кто‑то, описывая свои чувства, использовал слово «стыд», а кто‑то — «гордость». Об очередном расколе в обществе поговорили с публицистом и сценаристом Юрием Сапрыкиным, который всегда очень точно чувствует общественные настроения.