Как долго российская экономика может противостоять западным санкциям

Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России, они затронут два крупных банка: ВЭБ и Промсвязьбанк, их дочерние предприятия, нескольких физических лиц, включая детей российских чиновников, находящихся на высоких должностях, например, Фрадкова, Бортникова и Кириенко.

Кроме того, вводится запрет на операции с российскими долговыми бумагами, выпущенными после 1 марта 2022 года, а также американцы включат финансовый сектор России в список секторов, в отношении которых могут накладываться санкции. Скорее всего это демонстрация того, что и другие банки тоже могут попасть под ограничения. Экономические последствия внешней политики России обсудили с советником по макроэкономике гендиректора «Открытие Инвестиции» Сергеем Хестановым.