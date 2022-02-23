«Для них отлучение от цивилизации — это катастрофа»: Геннадий Гудков — о санкциях Запада против депутатов Госдумы после признания ДНР и ЛНР

Госдума ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. За это решение проголосовали все присутствующие депутаты. В ходе заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал поблагодарить президента Владимира Путина за мужество и ответственную позицию, за признание независимости ДНР и ЛНР.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия всегда активно поддерживала признание народных республик. Он подчеркнул, что именно народных, потому что, по его мнению, народ там восстал против нацистской бандеровской власти, которая насильно оккупировала Украину, захватила Киев и продолжает издеваться над братским народом. Глава фракция «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов заявил, что Украина не выполняет Минские соглашения, а Россия «сделала то, что должна была сделать и чего очень ждали наши братья на Донбассе». Он также назвал Зеленского «трусом, лжецом и подлецом», объяснив, что тот «боится собственных националистов» и сравнил его с Гитлером. Поговорили об этом с экс‑депутатом Госдумы и полковником ФСБ в отставке Геннадием Гудковым.

«Политическая поляна зачищена, все будет напоминать конец 30-х годов, когда любое неподчинение и инакомыслие каралось смертью. Пока еще не смертью, но „отлучением от церкви“, от власти, от всего», — прокомментировал заседание Совбеза 21 февраля экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков. По его словам, в России «нет парламента, теперь там заседает единственная партия, и теперь она называется „Партия войны“», а все происходящее в российском обществе напоминает «истерический агрессивный военизированный психоз».

Под западные санкции попал 351 депутат, голосовавший за признание республик ДНР и ЛНР, а также ряд известных российских пропагандистов. При этом непонятно, почему Совет Федерации, который санкционировал ввод войск в Донбасс, не подвергся санкциям, задается вопросом Гудков.

«Многих депутатов я знаю лично до сих пор. Среди них есть приличные, неглупые, порядочные люди, поэтому странно наблюдать за их перерождением, — отмечает экс-депутат. — Это всегда происходит в империи, которая идет к краху, войне, катастрофе».

Подавляющее большинство семей путинской элиты давно живет за рубежом, поэтому они теперь не смогут видеть родных и близких, говорит Гудков: «Для них это отлучение от цивилизации — катастрофа. Семьи там, капиталы там, всё там».

«В криминальном сообществе это называется установлением круговой поруки, когда члена ОПГ специально берут на преступление, чтобы уже не было дороги назад», — отвечает Гудков на вопрос о том, с какой целью было устроено открытое заседание Совбеза и происходивший на нем коллективный опрос присутствующих. А «публичная порка» Сергея Нарышкина была устроена для того, чтобы показать, «насколько нынешний современный вождь всех племен и народов круче, чем его холопы».

«Такая армада, подтянутая к границам, такие приготовления, такие ресурсы, такая информационная обработка и подготовка не могут закончиться пшиком», — говорит Гудков, который считает, что признание ДНР и ЛНР в качестве субъектов международного права — «это только первый шаг» и «Путин не остановится».

По его мнению, у Путина есть три мотива, побуждающие его начать агрессию против Украины, будь то широкомасштабное вторжение или операция по расширению территории ДНР и ЛНР. Первый — не допустить, чтобы в Украине было построено свободное демократическое общество: «Оно для него опасно, и если свобода и демократия в Украине даст другое качество жизни, то это будет сильнейший удар по путинизму, гораздо более сильный, чем десять оппозиций, вместе взятых». Второй мотив — чисто личная эмоция: Путин «хотел войти в историю как собиратель земель русских, ключевая роль в этом отводилась союзному государству Украине», которая его «обманула и предала» и которую надо наказать. Третий мотив — война нужна для укрепления власти, для объединения «ватного сообщества, которое должно сплотиться вокруг любой власти в припадке ненависти».

Фото на превью: Михаил Метцель / ТАСС