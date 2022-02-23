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«Делать вид, что это тебя не касается, невозможно»: Леонид Парфенов о реакции российского общества на обострение кризиса в Донбассе

23 февраля, 13:47 Денис Катаев, Татьяна Арно
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Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Утро на Дожде Cмотреть полную версию

24 февраля в прокат выходят «Русские грузины. Фильм второй» — продолжение документального цикла Леонида Парфенова о грузинах, евреях и немцах в русской истории и культуре. 

Героями второй части стали Ираклий Андронников, Эдуард Шеварднадзе, Иосиф Сталин, Лаврентий Берия, Георгий Данелия и даже Григорий Лепс. Премьера фильма прошла на прошлой неделе в Центре Документального кино, Григорий Лепс замечен не был, зато гостей поили грузинским вином. Поговорили о фильме с журналистом Леонидом Парфеновым.

«Очень плохо, когда война считается благом, и действительно, все войны всегда объясняются войной за мир. Эта риторика, имперское высокомерие по отношению к Украине — это совершенно нетерпимо», — высказался в отношении последних российско-украинских событий журналист Леонид Парфенов.

В эфире Дождя Парфенов рассказал о своей новой картине «Русские грузины. Фильм второй», но в связи с повесткой дня вспомнил другую свою работу — фильм из цикла «Русские евреи». В нем Павел Литвинов, один из организаторов правозащитного движения в СССР, объяснил, почему в 1968 году, когда советские войска были введены в Чехословакию, а вместе с ними пришел и «дубчековский „социализм с человеческим лицом“», они — первая антисоветская демонстрация, известная как «демонстрация семерых», — вышли на Красную площадь.

Литвинов рассказал: «Когда пропаганда говорит, что ввели войска и весь советский народ это одобряет и поддерживает, мы хотели сказать — не весь. Весь советский народ минус мы семеро». А одна из демонстрантов Лариса Богораз говорила на суде, что не могла промолчать, потому что промолчать для нее было все равно, что солгать.

«К сожалению, мы не очень далеко продвинулись в нашей общественно-политической ситуации, мы все еще топчемся ровно в этих вопросах, которые стояли еще во времена Пушкина: как быть, когда ты не согласен с официальной позицией страны, но у тебя нет голоса, и то, что происходит, происходит как бы и от твоего имени тоже», — размышляет Леонид Парфенов. При отсутствии в стране парламента, когда ты не знаешь, кто является твоим представителем во власти, важно ответить хотя бы самому себе, но «делать вид, что это тебя не касается, невозможно»

«Это очень важно для человеческой гигиены — ответить самому себе», — говорит Парфенов. По его мнению, главное — «не бояться, не отводить глаза, потому что загнанное внутрь, это как заноза, которая не вытащена».

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