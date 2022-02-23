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Байден объявил санкции против России. Совфед разрешил Путину использовать армию за рубежом

23 февраля, 10:46 Денис Катаев, Татьяна Арно
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Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Утро на Дожде

Президент Украины Владимир Зеленский призвал в армию резервистов. Об этом он сказал в своем видеообращении. Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России «массивными последствиями» в случае эскалации напряженности в Украине. Кроме того, Блинкен отменил встречу с главой российского МИДа Сергеем лавровым. Она должна была пройти 24 февраля в Женеве. Власти Канады, Японии и Австралии ввели санкции против России после признания Путиным независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ранее об ограничениях объявили Великобритания, США и Евросоюз.

О главных новостях к этому часу рассказали Денис Катаев и Татьяна Арно.

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