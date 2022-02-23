6 и 8 лет за оппозиционные и атеистические взгляды: адвокат рассказал о причинах преследования братьев Магамадова и Исаева

Чеченский суд приговорил братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева к восьми и шести годам колонии. Салех будет вынужден отбывать срок в колонии строгого режима, а Исмаил — в колонии общего. Их обвинили в пособничестве незаконным формированиям.

Братья считают, что дело сфабриковано, а реальной причиной для ареста, по их мнению, стала их нетрадиционная ориентация и атеистические взгляды. Они не раз сообщали о применяемых к ним пыткам в СИЗО и говорили, что их пытали током, избивали и заставляли учить Коран. Поговорили об этом деле с их адвокатом Марком Алексеевым.

Преследование братьев началось в 2020 году из-за того, что они высказывали оппозиционные и критические взгляды, а также из-за того, что они относятся к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, отметил адвокат. По его словам, насколько известно, их родственникам сейчас ничего не угрожает. Алексеев подчеркнул, что будет добиваться оправдательного приговора для братьев.

Фото: «Российская ЛГБТ-сеть»*

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