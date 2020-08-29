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Страшные сказки

«Зорко одно лишь сердце». Почему сказка «Маленький принц» стала второй по популярности книгой после Библии

29 August, 18:41 Дмитрий Макаров
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В новом выпуске программы «Страшные сказки» Дмитрий Макаров рассказал о книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Как сказка о крошечном мальчике с мудростью старика получила такую широкую популярность, уступая по показателям тиража только Библии, а также почему она так полюбилась советским людям. 

Всем привет! Меня зовут Дмитрий Макаров, и сегодня мы поговорим об одной из самых важных книг в истории человечества ― о книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

В 1943 году в Нью-Йорке сперва на английском, а после на родном французском вышла очень небольшая книга, книжечка даже, сказка-притча с авторскими иллюстрациями, которой суждено было стать одной из самых популярных книг в истории литературы. Сегодня общий тираж «Маленького принца» невозможно даже сосчитать, но в бумажную, аналоговую эру он точно перевалил за 120 миллионов экземпляров. Сказка переведена почти на все языки мира, и не по одному разу, даже на самые экзотические, даже на мертвые, уступая по этим показателям только книге книг, Библии. Фразы из «Маленького принца» стали афоризмами, а рисунки Экзюпери украсили всевозможный мерч: блокноты, часы, футболки. Даже готовясь к этой лекции, я пил кофе из чашечки с изображением Маленького принца. Словом, успех безусловный и всемирный.

Антуан де Сент-Экзюпери написал книгу в 1942 году во время своего нелетного периода, очень короткого. Он рвался в небо, считая своим главным призванием вовсе не литературу, а полеты. Он родился в Леоне в 1900 году в аристократической семье, был третьим из пяти детей. В семье его звали Тонио. Призванный в 1921 году в армию, он выучился на гражданского летчика и с тех пор старался с небом не расставаться. При этом самолеты ведь были очень несовершенными, и он неоднократно попадал в авиакатастрофы.

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